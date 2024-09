Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:25 Simon Coleman

23:15 I 10+2 Comandamenti

23:55 TG1 Sera

00:00 I 10+2 Comandamenti

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Giochi Paralimpici Parigi 2024 – Atletica Paralimpica: Sessione serale del 04/09/2024 (seconda parte)

23:00 Sportabilia Speciale Parigi 2024

00:33 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Caro Marziano – La focaccia barese

20:55 Un posto al sole – EP6518

21:20 Newsroom – Fentanyl, la notte dell’America

23:00 TG3 Linea Notte Estate

23:30 Meteo 3

23:35 Seydou – Il sogno non ha colore

Rete 4

21:30 Planet Earth III – Le meraviglie della natura – PrimaTv

Canale 5

21:40 Io e Lulu’ – PrimaTv

23:46 L’ultima gara

Italia 1

21:35 FBI: Most Wanted – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 D-Day. I Nastri ritrovati – Il racconto dei protagonisti

00:15 Apocalypse: D-Day – Lo Sbarco In Normandia

TV8

21:00 Radio Zeta Future Hits Live 2024

00:00 American Pie 6: Beta House

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Il primo cavaliere

23:35 Over the Top

20 — Venti

21:12 The Chronicles of Riddick

23:26 La fuga dell’assassino

Rai 4

20:35 Criminal Minds V ep.22

21:19 Low Tide

22:44 Wrong Turn – The Foundation

Iris

21:20 L’ ultima eclissi

23:45 Blue Jasmine

Rai 5

20:13 Prossima fermata Asia – S1E1

21:14 Art Night Puntata 3 – Paola Agosti

22:13 They All Came Out To Montreux – Parte 3

23:05 Sean Connery vs. James Bond

00:00 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

Rai Movie

21:10 Leonora addio

22:40 Venezia Daily

23:05 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S8E3 – L’abbondanza non è mai troppa

22:15 Candice Renoir S8E4 – Quello che non uccide fortifica

23:15 La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Arizona

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Washington DC – La terra trema

23:00 Peccato veniale

Twentyseven

20:07 Saranno famosi (A.Parker)

22:34 Striptease

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Madre Teresa: un amore senza eguali

23:00 Frankie Drake Mysteries

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Boston Legal

La 5

21:10 La leggenda di un amore: Cinderella

23:29 Tavolo n. 19

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Spose in affari

22:40 Il matrimonio di Simona e Giovanni

Cine34

21:06 Sotto il sole di Riccione

23:10 Rimini Rimini

Focus

20:25 Natura fantastica (e dove trovarla)

22:26 Strade assassine

00:09 Automobili: le grandi fabbriche

00:56 Costruttori di piramidi – I loro segreti

Giallo

21:10 Vera

23:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:02 La Mantide

22:39 C.S.I. New York

00:25 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:15 Timetrip – Avventura nell’era vichinga

22:12 Lupin III vs Detective Conan – Il film

00:32 Mercy

DMAX

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:25 WWE NXT

00:20 72 animali pericolosi con Barbascura X

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Molière e la Francia di Re Sole – 17/02/2023

21:10 Cronache dall’Antichità Dal mito alla st

22:10 Storia delle nostre città – Catania – 19/04/2021

23:00 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Dalle stelle al mondo sotterraneo

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:04 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

Foto di repertorio