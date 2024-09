Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:25 Máxima – E1

23:45 Cose nostre – Lo Sbirro

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose nostre – Lo Sbirro

00:55 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Giochi Paralimpici Parigi 2024 – Atletica Paralimpica: Sessione Serale

22:30 SportAbilia Speciale Parigi 2024

23:30 90°… del Lunedì

00:28 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano – Direttore del Museo Egizio

20:45 Un posto al sole – EP6516

21:10 Insider Faccia a faccia con il crimine

23:25 Mano a mano

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

21:20 Quarta Repubblica

Canale 5

21:31 Cornetto battiti live

Italia 1

21:19 3 Days to Kill

23:41 Sport Mediaset Monday Night

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Truth: Il prezzo della verità

23:25 A Civil Action

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Un amore a 5 stelle

23:30 Quattro matrimoni

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Little Big Italy

20 — Venti

21:12 Matrix

23:55 Matrix reloaded

Rai 4

20:38 Criminal Minds V ep.20

21:21 Blind War

23:09 Warrior S3E9 La morte è ritornare a casa

23:54 Warrior S3E9 Si è aperta una fottuta opportunità

00:49 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:20 Invasion

23:11 Frequency- Il futuro è in ascolto

Rai 5

20:25 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E3 – Luxor

21:14 Private

22:45 Sciarada – Il circolo delle parole – L’Altro ‘900. Carlo Levi

23:46 Damon Albarn, una storia Pop

00:39 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

Rai Movie

21:10 Il meraviglioso paese

22:50 Venezia Daily

23:20 Invito a una sparatoria

Rai Premium

21:20 Evviva! – Puntata del 13/07/2024

00:30 Né con te né senza di te

02:20 La Squadra – S4E2

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 The Illusionist – L’illusionista

23:20 OnlyFans: diventa una stella con Alex Sim-Wise

00:20 Love Jessica

Twentyseven

20:06 Scuola di polizia 7: Missione a Mosca

21:39 Out of sight – Gli opposti si attraggono

23:45 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Sant’Agostino

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Bull

La 5

21:10 Ho cercato il tuo nome

23:12 The Dressmaker – Il diavolo è tornato

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:07 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile

Focus

20:24 La caduta dei re Maya

21:20 Naachtun: La citta’ scomparsa dei Maya

22:30 Hitler’s Engineers: Building The Third Reich

23:18 Hitler’s Engineers: Building the third reich

00:08 Automobili: le grandi fabbriche

Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:56 C.S.I. New York

23:40 La signora in giallo: Vagone letto con omicidio

Italia 2

21:25 I Griffin

22:19 Duncanville

DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:10 WWE Raw

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Persecuzione dei Cattolici in Inghilterra – 07/03/2024

21:10 a.C.d.C. Salvate il Titanic

22:45 Archivi, miniere di storia – L’Archivio di Stato di Palermo. PT.7

23:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Giuseppe II. Imperatore e ribelle

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Scherzi a parte

23:51 Avanti un altro

