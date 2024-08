Valmontone, verrà ripristinato il doppio senso su via Casilina

Verrà ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di via Casilina dal monumento dei caduti all’incrocio con via XXV Aprile: la notizia è stata annunciata tramite un post social dalla stessa Amministrazione Comunale.

I dettagli dall’Amministrazione comunale di Valmontone

Si informano i cittadini che, entro la fine di agosto, verrà ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di via Casilina dal monumento dei caduti all’incrocio con via XXV Aprile. Qualche giorno prima, verrà data notizia della decorrenza del provvedimento che verrà adeguatamente evidenziato con segnaletica sia orizzontale che verticale.

“La modifica della percorrenza su via Casilina – afferma Massimo Terzini, consigliere delegato alla viabilità e polizia locale – è stata decisa al termine di un periodo di confronto e ascolto con le attività commerciali della zona, dando seguito all’emendamento presentato dai consiglieri del gruppo “Per un nuovo Arcobaleno”, Marco Gentili e Antonello Mattozzi, votato a dicembre in Consiglio comunale”.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale – dichiarano Gentili e Mattozzi – per aver accolto l’emendamento, dandogli seguito in tempi brevi, a conferma che quando si interviene concretamente per risolvere i problemi dei cittadini non esiste maggioranza e opposizione ma si può collaborare in modo sereno e costruttivo”.

“Il ripristino del doppio senso su via Casilina – sottolinea il sindaco Veronica Bernabei – è un bell’esempio del contributo positivo che può dare la minoranza nell’interesse collettivo. Avevamo in programma di rivedere la viabilità di quell’area e abbiamo accolto con favore l’emendamento di Gentili e Mattozzi che ci permette di raccogliere le istanze delle attività di via Casilina”.

Foto di repertorio