Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos – Viaggi nella Natura

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Giochi Paralimpici Parigi 2024 – Rugby in carrozzina: Fase a gironi

23:00 SportAbilia Speciale Parigi 2024

00:30 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Sopravvissuti II – Caro Marziano

20:50 Un posto al sole – EP6514

21:20 La Scelta di Anne

23:10 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

21:30 Sapore di mare

23:37 Sapore di mare 2 – Un anno dopo

Canale 5

21:29 Riassunto – segreti di famiglia

21:32 Segreti di famiglia – PrimaTv

23:57 Anticipazione – segreti di famiglia

Italia 1

21:18 Gioco Sporco

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Il caso Pisciotta

TV8

20:00 UEFA Champions League Post Sorteggio

20:30 Prepartita Europa e Conference League

21:00 UEFA Europa Conference League

23:00 Cold Blood – Senza pace

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Ammutta Muddica

20 — Venti

21:02 Big Bang Theory

21:26 Snakes on a Plane

Rai 4

20:16 Criminal Minds V ep.18

21:20 Hawaii Five-0 X ep.2

22:00 Hawaii Five-0 X ep.3

22:40 Hawaii Five-0 X ep.4

23:19 The Order

Iris

21:20 The River Wild – Il fiume della paura

23:36 Maverick

Rai 5

20:28 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E1 – Alessandria

21:15 Summer Night Concert 2024

22:36 Se posso permettermi

22:56 La lotta

23:12 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

00:06 Rock Legends: James Brown

00:29 They All Came Out To Montreux – Parte 2

Rai Movie

21:10 Soldado

23:15 Venezia Daily –

23:35 Quelli della “San Pablo”

Rai Premium

20:20 La Dama Velata S1E10 – Lettera d’addio

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E7 – Angelo o diavolo

23:15 Non mi lasciare – S1E5 – Angelo

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Contract to kill

23:10 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

00:10 Sugar Babies – Amori a contratto

01:00 Sticky: l’amore fai da te

Twentyseven

20:05 Casa, dolce casa?

21:47 Billy Elliot

23:43 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Prigionieri dell’oceano

22:35 Il segno del perdono

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 The Queen – La regina

23:15 Diana – La storia segreta di Lady D

La 5

21:10 Twilight

23:27 Colpa delle stelle

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il Concertozzo

22:30 Chirurgia XXL da incubo

Cine34

21:05 Napoli violenta

23:00 Il commissario di ferro

Focus

20:09 Hitler’s Engineers: Building The Third Reich – PrimaTv

20:57 Hitler’s Engineers: Building the third reich – PrimaTv

21:49 Lo sapevi che?

22:05 Freedom oltre il confine – Focus

00:21 Super grattacieli

01:15 Inside pyramids – Come vennero costruite le piramidi

Giallo

21:10 Le due facce della legge

23:15 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:02 Hamburg Distretto 21

21:56 C.S.I. New York

23:37 La Mantide

01:33 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 The Gallows: L’esecuzione

22:50 La figlia della sciamana 2 – Il dono del serpente

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Storie in Galleria. Van Honthorst

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – I servizi segreti e la Resistenza europea

21:10 a.C.d.C. Celestino V, il Papa fuori dal mondo

22:15 a.C.d.C. Langobardi. Alboino e Romans

23:15 Italia. Viaggio nella Bellezza La riviera delle Muse – Pesaro, Capitale della cultura – 03/06/2024

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Zelig circus

Foto di repertorio