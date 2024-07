Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio dei comuni di Monterotondo e Mentana, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Controlli serrati a Mentana e Monterotondo: denunce, segnalazioni e patenti ritirate. I dettagli

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato 6 persone; in particolare un 38enne italiano è stato sorpreso alla guida di uno scooter rubato, il cui furto era stato denunciato nei giorni scorsi. Per l’uomo è immediatamente stata inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre il ciclomotore è stato restituito al proprietario. Un 22enne di origine colombiana ed un 19enne italiano sono stati invece denunciati poiché gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso rispettivamente di 20 dosi di cocaina e 18 dosi di hashish. Ancora, un 35enne di origine romena ed un 58enne italiano sono stati denunciati poiché sorpresi alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l e ad entrambi è stata ritirata la patente. Infine, un 30enne albanese è stato denunciato poiché gravemente indiziato di guida senza patente, con recidiva dell’infrazione nell’ultimo biennio.

Altre 8 persone, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

I controlli sono stati estesi anche ad una attività di ristorazione del centro eretino; nello specifico i Carabinieri, unitamente a personale dell’ASL Roma 5, dell’Ispettorato d’area metropolitana di Roma ed i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Monterotondo, hanno accertato alcune irregolarità, comminando sanzioni amministrative per un totale di circa 3.300 Euro e sequestrando circa 7 chili di salumi vari privi della prevista etichettatura di tracciabilità.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 200 persone e controllato 130 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 2.500 euro.