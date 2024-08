Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex allenatore Sven Goran Eriksson, 75 anni.

Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex allenatore Eriksson

A gennaio, l’ex allenatore aveva annunciato di avere una brutta malattia. Oggi, 26 agosto 2024, la triste notizia.

In Italia aveva allenato Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Proprio per la squadra biancoceleste aveva vinto uno scudetto, una Coppa Italia, la Supercoppa italiana ed in Coppa delle Coppe.