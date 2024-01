Eriksson: “Ho una malattia grave”. L’annuncio choc dell’ex allenatore

“Ho una malattia grave. Nel migliore dei casi mi rimane un anno”: è l’annuncio choc dell’ex allenatore Sven Goran Eriksson, 75 anni.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, l’ex allenatore avrebbe rivelato le sue critiche condizioni di salute ad un’emittente svedese; la notizia è stata ripresa dalla Bbc e ha fatto poi il giro del mondo.

Con alle spalle oltre 40 anni di carriera, Eriksson si era dimesso circa 11 mesi fa, proprio per problemi di salute.

In Italia aveva allenato Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Proprio per la squadra biancoceleste aveva vinto uno scudetto, una Coppa Italia, la Supercoppa italiana ed in Coppa delle Coppe.

Foto di repertorio