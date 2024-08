Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Nero a metà – S1E11 – Una questione in sospeso – Prima parte

22:30 Nero a metà – S1E12 – Una questione in sospeso – Seconda parte

23:30 Cronache criminali – La clinica degli orrori del 30/01/2023

23:55 TG1 Sera

00:00 Cronache criminali – La clinica degli orrori del 30/01/2023

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Squadra Speciale Cobra 11 S27E3 – Legami di sangue

22:40 Squadra Speciale Cobra 11 S23E12 – Capolinea

23:30 90°… del Lunedì

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Relazioni – Caro Marziano

20:50 Un posto al sole – EP6511

21:20 La Grande Opera all’Arena di Verona: Nabucco – Puntata del 04/08/2022

23:45 TG3 Linea Notte Estate

00:15 Meteo 3

Rete 4

21:30 Shall We Dance?

23:45 Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco

Canale 5

21:30 Zelig

Italia 1

21:25 Chicago P.D. – PrimaTv

23:10 Law & Order: Unità Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 L’assassinio del Banchiere di Dio

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Cani sciolti

23:30 Alla deriva – Adrift

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Colpevole d’innocenza

23:25 Il collezionista di ossa

20 — Venti

21:10 Operazione U.N.C.L.E.

23:15 Il settimo figlio

Rai 4

20:22 Criminal Minds V ep.15

21:20 The Order

22:47 Warrior III ep.7

23:37 Warrior III ep.8

00:31 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:25 Il pianeta rosso

23:30 The Others – Gli altri

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo Episodio

21:14 In un posto bellissimo

22:57 Sciarada – Il circolo delle parole – Ignazio Silone. La voce del cafone

00:00 Rock Legends: Janis Joplin

00:23 Aznavour By Charles

Rai Movie

21:10 Un re per quattro regine

22:40 Uomini violenti

00:25 Omicidio in diretta

Rai Premium

20:25 La Dama Velata S1E4 – Fiducia tradita

21:20 Evviva! – Puntata del 02/06/2024

00:10 Atelier Fontana – Le sorelle della moda

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Autumn in New York

23:20 Sex Toys: Una passione senza tempo

Twentyseven

20:05 Scuola di Polizia 6: La città è assediata

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Sant’Agostino

22:35 Indagine ai confini del sacro

23:05 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Bull

00:45 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

20:10 Yoga Radio Bruno estate 2024

22:42 Un’altra verità

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Incidenti di bellezza

Cine34

20:06 Un maresciallo in gondola

21:53 Vi racconto

21:59 I pompieri

23:43 Amici come noi

Focus

20:10 I grandi misteri della Bibbia

22:01 Lo sapevi che?

22:17 Hitler’s Engineers: Building The Third Reich

23:08 Hitler’s Engineers: Building the third reich

23:56 Ingegneri in corsa contro il tempo

00:47 Inside pyramids – Come vennero costruite le piramidi

01:39 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Tandem

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:52 C.S.I. New York

Italia 2

20:25 I Griffin

21:17 Duncanville

22:12 Big Bang Theory

00:09 La bambola assassina 2

DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:05 Storie in Galleria. Lavinia Fontana

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Sandokan e il colonialismo

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza La riviera delle Muse – Pesaro, Capitale della cultura – 03/06/2024

22:05 Storie della Tv. Videocrazia (1994-2004)

23:05 Dai nostri inviati – La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 1968-1979

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 Scherzi a parte

22:58 Avanti un altro

00:00 Tgcom24 Breaking News

