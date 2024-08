Una giornata al Lago di Canterno: il racconto di Fare Verde Gruppo Fiuggi Odv

Una giornata al Lago di Canterno: riceviamo e pubblichiamo il racconto di Fare Verde Gruppo Fiuggi Odv.

Una gran bella giornata, quella di oggi, dove i volontari dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV, dopo diverse giornate dedicate alla cura dell’ambiente, si sono ritagliati una meritata pausa, anche di ristoro, presso l’area pic-nic della Riserva Naturale del Lago di Canterno “Ente Regionale Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”

I sacrifici affrontati dai volontari dell’associazione Fare Gruppo Fiuggi ODV per riportare il giusto decoro all’area pic-nic ubicata nel versante appartenente al comune di Ferentino, hanno dato loro preziosi e inestimabili frutti.

Il grande flusso dei fruitori che ben godono di un’areale pulito ed in ordine, riempie di soddisfazione gli stessi volontari, dando loro grande soddisfazione per i sacrifici fatti.

Altra perla di gioia è il feeling che di volta in volta si instaura tra fruitori e volontari, che con tanta semplicità riescono ad intavolare discorsi su temi ambientali, descrivere le peculiarità del paesaggio e delle stesse risorse della Riserva Naturale del Lago di Canterno “Ente Regionale Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”, lasciando, agli stessi fruitori, quel sano interesse per la Natura e lo stesso territorio.

Ma la vera Gioia per i volontari è stata quella di essere in grado di rapportarsi con i bambini, trasmettendo loro, con il gioco, semplici ed importanti messaggi di senso civico, lasciando entusiasti anche gli stessi genitori.

Riccardo, bellissimo, gioioso ed educatissimo bimbo, – figliolo di una coppia di genitori venuti a rilassarsi presso questo piccolo angolo di paradiso – si è divertito tantissimo, oltre a distinguersi per il proprio amore per la Natura – tantè che i volontari gli hanno regalato un paio di pinzette per raccogliere i rifiuti, e lui, entusiasta, ha dimostrato attenzione e rispetto per l’ambiente mettendosi subito all’opera.

Da non sottovalutare lo scambio di opinioni e gentilezze con le persone meno giovani, che ti offrono anche una gustosa e fresca bevanda, oltre a trasmettere anche tanta infinita saggezza!

In conclusione, il messaggio che i volontari vogliono lanciare è che le buone maniere, l’umiltà, il sacrificio di donarsi per il benessere del proprio prossimo, altro non sono che doni provvidenziali, e che ognuno di noi dovrebbe saper riceve e donare.

Solo così, sarà possibile costruire un futuro migliore per chi ci seguirà.

