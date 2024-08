Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dall’associazione ambientalista Fare Verde Gruppo Fiuggi Odv, garantendo sempre il diritto di replica.

Il comunicato stampa

Ed è giunto anche il tanto atteso “Ferragosto” e relativo periodo feriale.

Certo, il caldo torrido di questi giorni non aiuta, ma, nella Riserva Naturale del Lago di Canterno si

sta bene, ed in particolar modo, nel piccolo promontorio adiacente l’area pic-nic (versante Comune

di Ferentino) del Lago di Canterno, dove nei boschetti ripuliti da rovi e rifiuti dai Volontari

dell’associazione ambientalista “Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV”, si può godere sia di una gradevole

frescura, che di un ottimo panorama.

Nell’occasione, il presidente dell’associazione, Bruno Fontana, oltre ad augurare un buon Ferragosto

al Commissario Straordinario dott. Giuseppe Incocciati e allo staff dell’Ente Regionale “Parco dei

Monti Ausoni e Lago di Fondi” , il quale, ha fatto sì che i nostri Volontari dell’associazione potessero

prendersi cura di una parte della stessa Riserva Naturale; augura un buon Ferragosto a tutti i Fruitori

e Frequentatori della Riserva Naturale, agli stessi Volontari dell’associazione che con passione hanno

provveduto (e continueranno a farlo subito dopo la festività), alla manutenzione del verde.

Infine, il presidente dell’associazione rivolge gli auguri anche a coloro che ingiustamente lo hanno

diffamato e minacciato in maniere e modi pesanti per azioni riguardanti la tutela ambientale della

Riserva Naturale di Canterno. E tiene a precisare, che per tali minacce ha provveduto a sporgere

dettagliata denunzia presso la Procura di Frosinone, confidando nella Magistratura che saprà far

rispettare le leggi dello Stato.

Buon ferragosto, buone vacanze, buon ambiente, e soprattutto rispettiamo l’Ambiente, perché Esso

è l’unica Nostra Casa Comune.