Palestrina, auto travolge due ragazze: morta una 20enne

Tragedia a Palestrina nella giornata di ieri, 25 agosto 2024: due ragazze sono state investite da un’auto. Purtroppo, una delle due giovani non ce l’ha fatta.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, due ragazze di 20 anni sono state investite mentre andavano in chiesa da un’auto.

La conducente del mezzo, una donna di 72 anni, si è fermata a prestare soccorso.

Le condizioni di una delle due giovani si sono rivelate subito gravissime, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Portata in ospedale, la 20enne è deceduta in serata. Ferita l’amica: potrebbero seguire aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

La donna alla guida dell’auto sarà indagata per omicidio stradale: indagini in corso per accertare la dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.