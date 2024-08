Alle ore 02.00 di questa mattina, 13 agosto 2024, la S.O. ha inviato in via Prenestina Nuova, presso il comune di Palestrina la squadra vf territoriale 24/A con in supporto un’autobotte AB/10 per incendio auto.

Palestrina, distrutte tre auto dalle fiamme: accertamenti in corso

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme hanno completamente distrutto tre autovetture. In corso gli accertamenti per stabilire le cause: sul posto presenti le Forze dell’Ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti.