giro di vite a tor bella monaca arresti e denunce

Nel corso di uno specifico servizio, mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato 3 persone, sequestrato oltre 250 dosi di cocaina e hashish e 54.000 euro in contanti.

I controlli a Tor Bella Monaca: ecco cosa è emerso

In via Scozza, i Carabinieri hanno notato con atteggiamento sospetto e fermato, a bordo della propria moto, un 47 enne romano, con precedenti, che a seguito di un approfondito controllo è stato trovato in possesso di 34.385 euro in contanti che sono stati sequestrati in quanto ritenuti provento di pregressa attività illecita. La successiva perquisizione eseguita presso la sua abitazione, nella stessa strada, ha consentito di rinvenire documentazione contabile, materiale per pesatura e il confezionamento di dosi che sono stati sequestrati.

Un cittadino marocchino di 25 anni, notato con atteggiamento sospetto in una piazza di spaccio di via dell’Archeologia, sottoposto a perquisizione personale, è stato arrestato perché trovato in possesso di 15 dosi di cocaina.

Un 26enne romano che doveva trovarsi agli arresti domiciliari perché arrestato in precedenza per reati inerenti gli stupefacenti, è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione, in assenza di autorizzazione del giudice competente, ed è stato arrestato per evasione; un 38 enne romano, con precedenti per droga, controllato per strada in via dell’Archeologia è risultato latitante perché si era reso irreperibile a seguito dell’emissione di un’ordinanza del Tribunale di Roma che dispone per lui la custodia cautelare in carcere per cui è stato arrestato e condotto a Regina Coeli.

In via Santa Rita da Cascia, un 19enne e un 21enne romani che camminavano a piedi, sono stati controllati dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca dopo essere stati notati con atteggiamento sospetto. Il più giovane dei due è stato trovato in possesso di 16.800 Euro mentre l’altro con 4,52g di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari consentivano di rinvenire e sequestrare ulteriori 1.950 Euro e 2g di hashish a carico del 19enne. Il denaro è stato sequestrato in quanto ritenuto provento di pregressa attività illecita.

Un ragazzo di 16 anni, sorpreso subito dopo avere acquistato una dose di hashish per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore; stessa sorte per una 50enne romana sorpresa con 1g di cocaina.

Nell’ambito del medesimo servizio di controllo, i Carabinieri hanno sequestrato a carico di ignoti, con il fondamentale contributo delle unità cinofile del Nucleo cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria oltre 200 dosi di cocaina in diversi anfratti di alcuni stabili di via dell’Archeologia e via Santa Rita da Cascia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.