I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre e della sorella che vivono con lui.

Tor Bella Monaca, maltratta e minaccia la madre e la sorella tutti i giorni: arrestato un uomo di 49 anni. Intervengono i Carabinieri

A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione dove due donne, in stato di agitazione, hanno raccontato e subito denunciato ai Carabinieri, di aver subito quasi quotidianamente, violenze fisiche e minacce da parte dell’uomo e di non aver mai denunciato per paura.

Ragion per cui, raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, hanno arrestato l’uomo e lo hanno condotto nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia in carcere.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

