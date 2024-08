La storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco di Paliano ucciso a Colleferro nel settembre del 2020, diventerà un corto animato con funzione educativa.

La storia di Willy raccontata in un corto animato che verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

La tragedia di Willy verrà riproposta in un corto animato in 3D realizzato dagli studenti della Side Academy di Verona.

Il corto, intitolato “Willy – Different is good”, verrà presentato in anteprima il 31 agosto alla Mostra del Cinema di Venezia, con Milena Monteiro, sorella di Willy, invitata come ospite d’onore.

Foto di repertorio

