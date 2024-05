Lazio, ok ad altri 30mila euro per il premio dedicato alla memoria di Willy

Approvati dal Consiglio regionale del Lazio ulteriori 30mila euro per il premio destinato alle scuole dedicato alla memoria di Willy, il giovane cuoco di Paliano ucciso a Colleferro nel settembre del 2020.

La dichiarazione di Eleonora Mattia, cosigliera regionale Pd del Lazio.

Mattia (PD): “Stanziati ulteriori 30mila euro per il premio dedicato a Willy”

“Il consiglio regionale del Lazio ha approvato ulteriori 30mila euro ai 20mila già stanziati nel bilancio regionale per il premio per le scuole dedicato a ‘Willy Monteiro Duarte’, il ventunenne di Paliano ucciso di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Abbiamo riportato così a 50mila euro complessivi la cifra di fondi regionali destinati in origine all’iniziativa dalla Giunta Zingaretti, così come avevo chiesto in sede di discussione dell’ultima legge di Stabilità, quando in un primo momento i fondi per il premio erano stati addirittura azzerati“.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

“Questo è un tipico risultato in cui vincono tutti, trasversalmente: dalle forze politiche di opposizione e maggioranza alla società civile, verso l’unico obiettivo di sanare una ferita profonda nella memoria collettiva del nostro territorio e, in generale, di tutti i giovani e le famiglie vittime del bullismo. Ci auguriamo che ora la Regione Lazio faccia partire al più presto il bando e l’avviso pubblico per assegnare queste risorse alle scuole e rendere quindi effettivo il Premio in memoria di Willy, il nostro eroe gentile“.

