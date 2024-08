Droga a Tor Bella Monaca: arrestato un 36enne

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 36enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

I controlli dei Carabinieri a Tor Bella Monaca

Più nel dettaglio, i Carabinieri hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto: dopo averlo fermato per un controllo, i militari lo hanno trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e la somma di 220 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Da una successiva perquisizione estesa presso il domicilio dell’uomo, sono stati rinvenuti numerosi strumenti legati all’attività di spaccio, tra cui materiali per il confezionamento della droga e la pesatura di precisione. Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno rinvenuto ben 18 munizioni di pistola e 7 cartucce di armi da guerra, illegalmente detenute.

Lo stupefacente e le munizioni sono stati sequestrati, mentre, l’indiziato, su disposizione della Procura di Roma, è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale ha convalidato l’arresto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

