Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ariccia unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma hanno eseguito una serie di controlli amministrativi nei confronti di 2 aziende agricole locali, situate nella località Vallericcia.

Ariccia, controlli in due aziende agricole: denunciati due imprenditori e multe da oltre 11mila euro. I dettagli

Lo spirito dell’attività non è stato prettamente repressivo, quanto più quello di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo nonché di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e la verifica delle condizioni dei lavoratori.

La complessa attività ispettiva ha indubbiamente riscosso il plauso della comunità Ariccina e, dopo le iniziali ritrosie, anche degli stessi esercenti/titolari che in tal modo si sono subito prodigati per “mettere a norma” le loro attività sanando le criticità.

La prolungata attività di controllo ha permesso di portare alla luce e sanare diverse carenze sotto l’aspetto della regolarizzazione dei lavoratori, e di denunciare a piede libero 2 persone, in qualità di proprietari delle imprese controllate, per aver impiegato in nero 4 lavoratori, di cui 3 irregolari sul territorio nazionale, poi accompagnati presso la Questura di Roma dove hanno ricevuto l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Nell’ambito dell’attività, oltre alle violazioni contestate agli imprenditori, sono state contestate numerose infrazioni di carattere amministrativo ed elevare sanzioni per un totale complessivo di circa 11.140 euro con sospensione dell’attività imprenditoriale.

Si evidenzia che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che le responsabilità in merito saranno definitivamente accertate solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.