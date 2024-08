Maxi rogo sterpaglie a Roma, Conapo: “Troppi infortuni tra i Vigili del Fuoco”

Vasto incendio tra Torre Spaccata e Cinecittà, feriti tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco: interviene il Conapo. Riportiamo di seguito la nota stampa del Sindacato.

La nota stampa

“Quello di oggi è l’ennesimo infortunio sul lavoro tra i vigili del fuoco, grave ma per fortuna non mortale, il pensiero è subito andato ai fatti di un mese fa a Matera. Il numero degli infortuni sta aumentando. Le carenze di organico, la penuria dei dispositivi di protezione individuale e l’età media troppo elevata sono un grosso fattore di rischio da non sottovalutare, specialmente nel campo degli incendi dove ci pare che tutte le azioni vengono concentrate sulla lotta attiva e quasi nulla sulla prevenzione. Non servono i ringraziamenti delle istituzioni, servono fatti concreti, i ringraziamenti da parte dello Stato sono solo i finanziamenti nelle leggi finanziarie, gli unici utili alla sicurezza degli italiani”.

A dirlo è Marco Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo dei vigili del fuoco che esprime “vicinanza e auguri di pronta guarigione al collega e ai tre operatori di protezione civile ricoverati oggi per le ustioni”.

