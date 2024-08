Nel pomeriggio di oggi, 21 agosto 2024, è scoppiato un vasto incendio di sterpaglie tra i quartieri di Torre Spaccata e Cinecittà.

Vasto incendio tra Torre Spaccata e Cinecittà: feriti tre volontari e un Vigile del Fuoco

Vigili del Fuoco e Protezione Civile di Roma Capitale sono intervenuti nell’area con operatori e mezzi.

Le fiamme alimentate dal forte vento hanno purtroppo provocato il ferimento di tre volontari della Protezione Civile e di un Vigile del Fuoco. I feriti sono stati trasferiti all’Ospedale Sant’Eugenio; distrutto un mezzo della Protezione civile.

Un altro vasto incendio è divampato nella zona di Castel Romano, dove stanno anche intervenendo Protezione civile e Vigili del Fuoco.

La nota del Sindaco Gualtieri

“È in corso un grave incendio a Roma, questa volta al pratone di Torre Spaccata. Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell’ospedale Sant’Eugenio. Qui sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione ed il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili”.

Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Foto di repertorio