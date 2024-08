Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Master Crimes – S1E3 – Sarai un uomo

22:25 Master Crimes – S1E4 – Sotto pressione

23:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Ecuador: dalle Ande all’Amazzonia

23:55 TG1 Sera

00:00 Il mondo con gli occhi di Overland – Ecuador: dalle Ande all’Amazzonia

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Negramaro Back Home – Ora so restare

22:55 Storie di donne al bivio

00:00 Rai Radio Live Napoli

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Arte in comune – Caro Marziano – Puntata del 08/03/2024

20:45 Le storie di Un posto al sole

21:20 Filorosso Revolution

00:00 TG3 Sera

00:10 Meteo 3

Rete 4

21:30 Planet Earth III – Le meraviglie della natura – PrimaTv

23:25 Il castello

Canale 5

21:30 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

Italia 1

21:15 My Spy – PrimaTv

23:05 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il maratoneta

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Quattro matrimoni

00:10 Sex and the City

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Il collezionista di ossa

20 — Venti

21:10 Van Helsing

Rai 4

20:34 Criminal Minds V ep.11

21:20 Wolf Hunter

22:59 Demonic

Iris

21:20 Sfida oltre il fiume rosso

23:15 La valle della vendetta

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E4

21:14 Judas and the Black Messiah

23:15 Aznavour By Charles

Rai Movie

21:10 Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba

22:50 Boulevard

00:25 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Io ti cercherò S1E4 – Acqua

21:20 Non mi lasciare – S1E3 – Eravamo così brave

22:15 Non mi lasciare – S1E4 – La rete

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:05 Ma mère

Twentyseven

20:05 Pink cadillac

22:16 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami

23:51 La signora del West

TV200

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il capitalista

22:20 Piena di grazia

23:45 Meeting di Rimini

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Joséphine, Ange Gardien

La 5

21:10 Puoi baciare lo sposo

22:50 Ti amo troppo per dirtelo

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Io e le mie nuove ossessioni

22:25 ER: storie incredibili

Cine34

21:05 Un sacco bello

22:55 In viaggio con papà

Focus

20:10 Segreti nel ghiaccio

21:40 Lo sapevi che?

21:55 Ingegneria degli Epic Fail

22:48 La plateforme deepwater Horizon

23:37 Dalle alpi al tetto del mondo: in montagna con marco confortola

00:33 I disastri che hanno cambiato il mondo

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Cherif

TOP Crime

20:02 FBI: Most Wanted

22:34 C.S.I. New York

00:08 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

21:01 Due uomini e 1/2

21:25 Chi trova lupin trova un tesoro

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:00 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Storie in Galleria. Bernini – David

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Matilde di Canossa Regina senza corona – 06/12/2022

21:10 5000 anni e + – La lunga storia dell’umanità Il caso Nerone – 21/11/2023

22:10 Il declino di Hitler – Operazione Barbarossa

23:05 Gli esploratori. Roald-Amundsen pt.2

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Doppio agguato

22:30 Tgcom24 Breaking News

