“Musei di Notte” a Velletri: sabato 24 agosto apertura serale dei Musei Civici

I Musei Civici di Velletri ospiteranno la 2° edizione dei “Musei di Notte”. Sabato 24 agosto dalle ore 17.00 alle ore 24.00 torna la manifestazione che unisce le visite guidate alla musica, in una festa serale per cittadini e turisti.

Il programma prevede: visite guidate presso il Museo Archeologico O. Nardini, il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani, nonché presso l’Area Archeologica delle SS. Stimmate e laboratori per bambini, per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Il tutto accompagnato dalla musica, grazie alla quale sarà possibile fare un viaggio emozionale.

“In questa estate ricca di eventi, “Musei di Notte” rappresenta un’occasione unica per scoprire l’arte e la cultura in un’atmosfera incantevole in quanto i visitatori potranno esplorare le collezioni museali in un contesto unico e suggestivo, grazie alla preziosa esperienza sonora e visiva che si prospetta”. – Ha commentato il Direttore dei Musei Civici di Velletri, la Dott.ssa Raffaella Silvestri.