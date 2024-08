In corso nel pomeriggio di oggi, 18 agosto 2024, un importante incendio in zona Colle Rosso e Monaci a Velletri. La nota del Sindaco.

Incendio a Velletri: la nota del Sindaco

“È attualmente in corso un incendio di vaste dimensioni nella zona di Colle Rosso e in zona Monaci. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno lavorando per domare le fiamme. A supporto delle operazioni sono presenti la Protezione Civile e la Polizia Locale di Velletri, che stanno garantendo la sicurezza dell’area, nonché il coordinamento delle attività. In ausilio alle operazioni di spegnimento, richiesto anche l’intervento dei canadair.

Si invita la popolazione a collaborare tenendo chiuse le finestre delle abitazioni, mantenendo la distanza dalle zone interessate dell’incendio e seguendo le indicazioni delle autorità. Sono attualmente in contatto con le autorità presenti sul posto, che ringrazio, per avere costanti aggiornamenti sull’andamento delle operazioni.” –

Così in una nota stampa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.