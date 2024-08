Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Nero a metà S3E9 – Colpevoli omissioni

22:30 Nero a metà S3E10 – Ah, l’amore, l’amore

23:30 Cronache criminali – Meredith

23:55 TG1 Sera

00:00 Cronache criminali – Meredith

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 C.S.I.: Vegas S3E6 – Atomic City

21:47 C.S.I.: Vegas S3E7 – Un caso per caso

22:32 C.S.I.: Vegas S3E8 – L’arte della paura

23:15 90°…del Lunedì

Rai 3

20:00 Blob

20:20 I Sosia II – Caro Marziano – Puntata del 07/03/2024

20:45 Le storie di Un posto al sole

21:20 La Grande Opera all’Arena di Verona: Turandot

23:30 TG3 Sera

23:40 Meteo 3

23:45 O anche no Estate

Rete 4

21:30 Vi presento Joe Black

Canale 5

21:30 Zelig

Italia 1

21:15 Chicago P.D. – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Mala. Banditi a Milano

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 A testa alta

23:10 Snitch – l’infiltrato

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Exodus – Dei e re

00:15 Solomon Kane

20 — Venti

21:10 Torque – Circuiti di fuoco

22:45 Benvenuti nella giungla

Rai 4

20:31 Criminal Minds V ep.10

21:19 Lionheart – Scommessa vincente

23:08 Warrior S3E5

00:03 Warrior S3E6

Iris

21:20 Frequency- Il futuro è in ascolto

23:40 Mad Max oltre la sfera del tuono

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E3

21:14 Mio fratello rincorre i dinosauri

22:53 Sciarada – La Storia, il romanzo dello scandalo di Elsa Morante

23:52 Premio Elsa Morante 2024

00:28 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

Rai Movie

21:10 Jonathan degli orsi

23:15 Tombstone

Rai Premium

20:25 Io ti cercherò S1E2 – La fiducia

21:20 I migliori anni – Puntata del 04/05/2024

00:00 Una donna, tre vite – Lucia

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Io, lui, lei e l’asino

23:10 Ina: l’esploratrice del porno

Twentyseven

20:05 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami

21:44 Innamorati cronici

23:28 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Teresa D’Avila – Il Castello Interiore

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:15 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Bull

00:45 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

21:10 Yoga Radio Bruno estate 2024

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:05 Incidenti di bellezza

Cine34

21:05 Bagnomaria

22:49 Vi racconto

Focus

20:10 I grandi misteri della Bibbia

22:00 Lo sapevi che?

22:16 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare

23:03 La costruzione del Titanic

00:05 Dalle Alpi al tetto del mondo: In montagna con Marco Confortola

Giallo

21:05 I misteri di Whitstable Pearl

22:55 Grantchester

00:45 Tandem

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:49 C.S.I. New York

23:27 Maigret e la chiusa n. 1

Italia 2

20:00 Due uomini e 1/2

20:25 I Griffin

21:15 Duncanville

22:01 Big Bang Theory

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

23:05 WWE Raw

00:55 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Storie in Galleria. Bernini – Enea, Anchise e Ascanio

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1947. La rottura tra De Gasperi e il PCI

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza – Il tesoro degli Este tra Modena e Sassuolo

Mediaset Extra

21:05 Scherzi a parte

