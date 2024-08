Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Nuovo Cinema Paradiso

23:45 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Addio al nubilato

22:50 Storie di donne al bivio

23:50 Love Game, il gioco dell’amore

00:35 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Sopravvissuti – Caro Marziano

20:45 Le storie di Un posto al sole

21:20 Il Pap’occhio

23:00 Il resto del Pap’occhio (Tutto quello che non avete visto del Pap’occhio)

23:55 TG3 Sera

Rete 4

21:30 Il fuggitivo

23:54 Arma letale

Canale 5

21:15 Michelle impossible & friends

Italia 1

21:20 Chicago Med – PrimaTv

23:00 Law & Order: I due volti della giustizia

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Palio 2024 – L’attesa

21:15 Operazione sottoveste

23:35 Febbre a 90°

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Sliding Doors

23:20 Cruel Intentions

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Only Fun – Comico Show

23:25 Karate Kid II – La storia continua

20 — Venti

20:10 La guerra dei mondi

22:26 Asher

00:19 The Flash

Rai 4

20:39 Criminal Minds V ep.8

21:22 Hawaii Five-0 S9E21 – Scomparsa

22:05 Hawaii Five-0 S9E22 – Mentori e allievi

22:47 Hawaii Five-0 S9E23 – Estraneo solo per un giorno

23:29 Poliziotti di riserva

Iris

21:20 Maverick

23:50 Disturbing the Peace

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E1

21:14 Concerto per Milano 2017

22:44 Reginetta

23:03 Ci vuole un fiore

23:11 David Gilmour Live at Pompei

00:11 Rock Legends: The Clash

Rai Movie

21:10 Omicidio in diretta

22:55 The Hurt Locker

Rai Premium

20:25 L’Allieva S3E10 – Parkour

21:20 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S2E5 – Il peso dell’anima

23:25 Non mi lasciare – S1E1 – Il bambino della laguna

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:15 Into Darkness – Star Trek

23:25 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

Twentyseven

20:06 Non si scherza col fuoco

21:52 Life

23:48 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 Piena di grazia

22:00 Maria, la vita dopo Gesù secondo le tradizioni

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Sherlock – L’Abominevole Sposa

23:15 Sherlock – Le sei Thatchers

La 5

20:10 Sognando a New York – In The Heights – PrimaTv

22:48 Ballare per un sogno

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Chirurgia XXL da incubo

Cine34

21:05 La banda del gobbo

22:55 Polizia accusa: Il servizio segreto uccide

Focus

20:10 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare – PrimaTv

20:57 La costruzione del Titanic

21:58 Lo sapevi che?

22:16 Freedom oltre il confine – Focus

00:25 Ingegneria XXL China Edition

Giallo

21:10 Le due facce della legge

23:00 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:02 Hamburg Distretto 21

21:50 C.S.I. New York

23:29 East New York

Italia 2

21:15 The Era of Vampires

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

00:35 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Pittura veneta

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Woodstock, il concerto del secolo – 26/04/2024

21:10 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 1 Giacomo I Re di Scozia e d’Inghilterra

22:00 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 2 La guerra civile inglese

22:50 Italia: viaggio nella bellezza – I bronzi di Riace: storia di un mito – 20/02/2023

23:45 La Serenissima Repubblica di Venezia

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

