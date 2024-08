Colleferro, “C’èchi legge: per un ecosistema della lettura accessibile”

“C’èchi legge: per un ecosistema della lettura accessibile” è il progetto del Comune di Colleferro e della Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”, in collaborazione con l’Azienda di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio – Margherita di Savoia, il Consorzio Sistema Castelli Romani, la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, la Libreria C&C Catena e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma. Questo ambizioso progetto è reso possibile grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura attraverso il Bando Lettura per tutti 2023.

Tutti i dettagli sul progetto

L’obiettivo principale del progetto è la creazione di un ecosistema della lettura accessibile, concepito per supportare e facilitare l’abitudine alla lettura per le persone cieche e ipovedenti del territorio. L’ecosistema sarà costituito da persone, servizi, luoghi e conoscenze diffuse, elementi essenziali per garantire un’esperienza di lettura inclusiva e di qualità.

Punti salienti del progetto:

Collezione libraria di qualità: Una vasta collezione di libri, aggiornata e adeguata, sarà disponibile per la consultazione e il prestito locale e intersistemico. Parte delle nuove acquisizioni formerà una Mostra itinerante, accessibile ai partner locali per promuovere il progetto e i nuovi servizi bibliotecari.

Scaffale permanente: Presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Colleferro verrà collocato uno scaffale permanente, con lo scopo di promuovere i servizi locali e le diverse opportunità di lettura.

Spazio attrezzato in Biblioteca: La biblioteca sarà dotata di uno spazio attrezzato con strumenti tecnologici per agevolare la lettura delle persone cieche e ipovedenti.

Mappa multisensoriale: Una mappa multisensoriale sarà installata all’ingresso della biblioteca per facilitare l’orientamento degli utenti, migliorando l’accessibilità agli spazi e ai servizi.

Formazione e sensibilizzazione: Saranno organizzati corsi di formazione per operatori culturali, insegnanti ed educatori per approfondire la conoscenza della disabilità visiva e superare gli stereotipi.

Attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini saranno promosse attraverso una biblioteca itinerante contenente libri tattili, libri d’artista, tablet con e-book accessibili e materiali tiflodidattici.

Tavolo di confronto: Il progetto prevede la costituzione di un tavolo di confronto che si riunirà periodicamente, aperto ai partner del progetto e a tutte le persone interessate a partecipare, per garantire un dialogo continuo e proficuo.

Per seguire gli sviluppi del progetto, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Comune di Colleferro al seguente link:

https://www.comune.colleferro.rm.it/novita/progetto-cechi-legge-un-ecosistema-della-lettura-accessibile