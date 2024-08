Controlli a Colleferro e dintorni: denunce e segnalazioni per droga

Cinque denunce e due segnalazioni per uso personale di stupefacenti.

Ecco cosa emerge dai controlli

È l’esito dell’attività dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, degli ultimi due giorni, che hanno dispiegato 31 pattuglie e oltre 60 uomini e donne nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio, anche durante la movida, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Colleferro hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri quattro persone per guida in stato di ebrezza, un 33enne di Artena, un 55enne di Colleferro, un 41enne di Segni ed un 32enne di Gavignano, sorpresi alla guida dopo aver alzato troppo il gomito. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida in attesa del provvedimento di sospensione che verrà emesso dalla Prefettura di Roma.

Qualche ora più tardi, i Carabinieri della Stazione di Gorga hanno denunciato un 41enne di Colleferro che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una cartuccia calibro 380, sottoposta a sequestro.

Ieri sera, invece, i Carabinieri delle Stazioni di Colleferro e Carpineto Romano hanno segnalato due giovani, un 23enne di Montelanico ed un 30enne di Anagni, trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Nella notte, infine, i Carabinieri della Stazione di Segni hanno sottoposto a fermo amministrativo il ciclomotore di un 16enne sorpreso alla guida senza casco su corso Vittorio Emanuele e sequestrato il ciclomotore di un 17enne sprovvisto di assicurazione.

Durante i controlli che hanno riguardato sia le principali vie di comunicazione, che conducono alle località balneari e turistiche della provincia, che i centri storici dei comuni, particolare attenzione è stata rivolta alla vigilanza di condomini e abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.