Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 I misteri della marea

23:15 I 10+2 Comandamenti – S1E4 – La menzogna

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Squadra Speciale Cobra 11 S27E1 – Non è un gioco da ragazzi

22:40 Squadra Speciale Cobra 11 S22E12 – Sangue e acqua

23:25 Professor T (UK) S3E4 – Una piccola goccia di veleno

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Giochi di una volta – Caro Marziano – Puntata del 04/03/2024

20:45 Le storie di Un posto al sole

21:20 NewsRoom – Il buio sopra Kabul

23:00 TG3 Sera

23:10 Meteo 3

23:15 Viareggio 1969

Rete 4

21:20 Zona bianca

Canale 5

21:13 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

Italia 1

21:25 Chicago Fire – PrimaTv

23:05 Law & Order: Unità Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Hitler vs Churchill: L’Aquila e il Leone

23:15 Winston Churchill, gigante del XX Secolo

TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 F*Ga! Dipendenze Croniche Di Massa!

23:10 Italia’s Got Talent

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

20:10 Asher

22:10 Guardians – Il risveglio dei guardiani

23:48 The Flash

Rai 4

20:38 Criminal Minds V ep.7

21:21 Don’t look at the Demon

22:58 The Void – Il Vuoto

00:22 Criminal Minds V ep.7

Iris

21:25 Blue Jasmine

23:30 Emma

Rai 5

20:01 Visioni – Premio Paolo Borciani 2024

20:33 Divini Devoti – E10

21:14 Art Night – Il ragazzo con la Leica

22:21 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

23:17 Buddy Guy, The Torch

01:03 Rock Legends: David Bowie

Rai Movie

21:10 Il mercante di stoffe

22:30 Destini

Rai Premium

20:20 L’Allieva S3E8 – Ferro 9

21:20 Candice Renoir S7E9 – Buon sangue non mente

22:15 Candice Renoir S7E10 – Sulla stessa lunghezza d’onda

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 3-Headed Shark Attack

Twentyseven

20:06 Life

22:09 American Pie: Ancora insieme

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Boston Legal

La 5

20:10 Per amore o per soldi – Una commedia non romantica – PrimaTv

22:02 L’A.S.S.O. nella manica

23:53 Il deserto di fuoco

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno

Cine34

20:05 Ferragosto O.K.

23:45 Vacanze a Ischia

Focus

20:10 Le meraviglie del parco di Yellowstone

22:06 Lo sapevi che?

22:23 Il regno dello stambecco – 100 anni di Gran Paradiso 22

00:05 Ingegneria XXL China Edition

00:58 Il respiro eterno delle antiche battaglie

Giallo

21:10 Vera

23:10 I misteri di Whitstable Pearl

TOP Crime

20:02 East New York

21:44 C.S.I. New York

23:20 FBI: Most Wanted

Italia 2

21:15 Wolfhound – Un eroe in lotta per la libertà

23:46 Lupin e il mago dei computers

DMAX

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:15 WWE NXT

00:10 72 animali pericolosi con Barbascura X

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Tiziano giovane

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Cuba sotto attacco: la Baia dei Porci

21:10 Gli esploratori. Roald-Amundsen pt.2

22:05 Cucina ad alta quota

23:05 Montagne di energia

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:09 Zelig circus

23:29 Zelig Circus

