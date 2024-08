Alatri, coltiva marijuana sul balcone: arrestato 44enne

Sequestrate tre piante di “Cannabis Indica” e quasi 3 kg di marijuana. È quanto scoperto dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri che hanno arrestato un 44enne del luogo, con precedenti penali anche per reati specifici, accusato di “coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

L’intervento dei Carabinieri

L’operazione si inquadra in un più ampio dispositivo messo in atto quotidianamente dai militari della Compagnia Carabinieri di Alatri volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere nonché quelli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

È proprio in quest’ottica che l’uomo era stato attenzionato dai militari, ed al termine dei vari accertamenti i Carabinieri hanno provveduto ad effettuare una perquisizione domiciliare.

Durante le operazioni, i militari hanno trovato e sequestrato tre piante di cannabis indica, già con infiorescenza, situate sul balcone dell’abitazione, oltre a 3 kg di marijuana, già pronti per essere immessi sul mercato, occultati in alcune borse all’interno di una cantina in uso all’uomo.

Le piante e la droga sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio. Il 44enne, invece, è stato portato in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata odierna l’arrestato è stato condotto davanti al GIP del Tribunale di Frosinone che convalidava l’arresto del 44enne.

I controlli

Sempre nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, con particolare riguardo al fenomeno dei furti e del consumo degli stupefacenti tra i giovani, durante il fine settimana i Carabinieri di Alatri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 22enne, originario del Marocco, che nel corso di un controllo, mentre era alla guida di una autovettura Audi A4, è stato trovato in possesso di grammi 4 di hashish. Nella circostanza i Carabinieri hanno provveduto anche al ritiro della patente di guida. Mentre a Veroli i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, durante un controllo alle persone sottoposte a misure restrittive hanno deferito all’A.G. un 40enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che benché fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari non è stato trovato presso la sua abitazione.

Massima è l’attenzione nel contrasto allo spaccio delle droghe da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri che, con il sequestro dei 3 kg di marijuana, hanno assestato un altro duro colpo (dopo i 30 kg sequestrati a fine luglio) nei confronti degli spacciatori di sostanze stupefacenti, impedendo l’immissione sul mercato ciociaro di un ingente quantitativo di marijuana proprio nella settimana di ferragosto.

È obbligo rilevare che l’arrestato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.