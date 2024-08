Alatri, sorpreso a rubare in un cantiere: arrestato un pregiudicato

Probabilmente aveva bisogno di ristrutturare la propria abitazione il 50enne che nella tarda serata di qualche giorno fa ha asportato serramenti e vario materiale edile presente all’interno di un cantiere in via per Collepardo nel comune di Alatri.

La vicenda e l’intervento dei Carabinieri

Per sua sfortuna però, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alatri, nel transitare nei pressi del cantiere edile, notando una recinzione divelta, effettuava una ricognizione esterna dell’immobile e sorprendeva un uomo intento nel caricare la propria auto con il materiale asportato.

Immediate sono scattate le manette per il soggetto che non era nuovo a tali azioni. Nel corso del processo per direttissima è stato convalidato l’arresto e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di firma presso il Comando Arma competente.

Piena la soddisfazione del proprietario dell’immobile per il pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri; al proprietario è stata altresì restituita la refurtiva trafugata.

Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia CC di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.