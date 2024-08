Conferimento errato dei rifiuti: i provvedimenti presi a Valmontone. Riportiamo di seguito il post pubblicato dall’Amministrazione Comunale su Facebook.

Valmontone, raccolta differenziata: i sacchi neri multati e lasciati sul posto. Il post

Dopo le prime azioni di controllo e sanzioni, annunciate nei giorni scorsi, riparte con estrema attenzione e severità la campagna per contrastare il conferimento errato dei rifiuti e l’abbandono dei rifiuti in strada. La polizia locale, in collaborazione con personale di Ambiente Spa, procederà ad un controllo a tappeto del territorio di Valmontone, che procederà per zone.

I sacchi irregolari (i sacchi neri o quelli contenenti prodotti differenziabili) verranno aperti per individuarne la provenienza e, oltre ad elevare la sanzione per il trasgressore, verranno lasciati sul posto per essere successivamente smaltiti regolarmente.

Tolleranza zero verrà adottata, in particolare, nella giornata di Ferragosto e successivi, per evitare che Valmontone venga invasa da rifiuti indifferenziati provenienti da pranzi e cene collettive.

Il sindaco e l’assessore all’ambiente tornano quindi a raccomandare la massima attenzione e il rispetto delle regole per evitare pesanti multe.

Foto dalla pagina Facebook di Città di Valmontone