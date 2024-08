“Ottenuto il finanziamento ministeriale di 125.935 € per il progetto Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana e installazione dei sistemi di videosorveglianza.

In questo modo sarà possibile implementare l’impianto di videosorveglianza della città, grazie al posizionamento di nuove telecamere con lettura delle targhe dei mezzi e consequenziale allert in caso di individuazione di veicoli censiti.

Un eccellente risultato per Velletri, segno tangibile del cambio di passo sul piano della Sicurezza e frutto dell’ottimo lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale, di concerto con la Polizia Locale e la Prefettura.” –

Così in una nota stampa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, in merito al finanziamento ministeriale ottenuto per il progetto: Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana e installazione dei sistemi di videosorveglianza.