La Polizia Locale di Velletri ha intensificato i controlli sul territorio per garantire il rispetto dell’Ordinanza n. 258 del 02.08.2024, emanata dal Sindaco Ascanio Cascella. Questa ordinanza impone limitazioni agli orari e alle modalità di vendita per asporto e tramite distributori automatici, nonché al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche.

Velletri, intensificati i controlli per la sicurezza e il rispetto delle Ordinanze

Nello specifico, i controlli si sono concentrati nei parchi e giardini pubblici, con l’obiettivo di prevenire il consumo di alcol in questi spazi, evitare danneggiamenti agli arredi urbani e combattere il fenomeno del bivacco, in linea anche con i precedenti provvedimenti. Durante le operazioni, sono state contestate varie violazioni amministrative e identificati quattro cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, sottoposti a fermo per l’identificazione e fotosegnalati. Uno di questi è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per reati previsti dagli articoli 6 e 10 bis del testo unico dell’immigrazione, nonché per minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Effettuati controlli per garantire anche la sicurezza stradale, volti a reprimere comportamenti vietati, spesso causa di incidenti, quali distrazione alla guida, sorpassi azzardati e guida in stato di alterazione psicofisica. Durante i controlli documentali su vari veicoli, gli agenti hanno riscontrato tre violazioni per circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, con sanzioni di 866 euro, detrazione di 5 punti dalla patente e sequestro amministrativo del veicolo. Altri sette mezzi sono risultati non sottoposti a revisione periodica ed è stata ritirata una patente di guida.

Inoltre, la Polizia Locale segnala che nel territorio sono stati rilevati otto sinistri stradali.