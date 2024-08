Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 13 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Master Crimes – S1E1 – L’assassino perfetto

22:20 Master Crimes – S1E2 – L’assassino perfetto

23:15 Il mondo con gli occhi di Overland – Eritrea: echi di conflitti e resilienza

23:55 TG1 Sera

00:00 Il mondo con gli occhi di Overland – Eritrea: echi di conflitti e resilienza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Cocktail

22:55 Storie di donne al bivio

00:00 Love Game, il gioco dell’amore

00:33 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Acquario di Genova III – Caro Marziano – Puntata del 01/03/2024

20:45 Le storie di Un posto al sole

21:20 Filorosso Revolution

00:00 TG3 Sera

00:10 Meteo 3

Rete 4

21:30 Psycho

23:40 L’ ultima eclissi

Canale 5

20:30 Trofeo Silvio Berlusconi: Milan-Monza

Italia 1

21:15 Le Iene presentano: Inside

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Malory Towers

23:35 City of Lies – L’ora della verità

TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Quattro matrimoni

23:55 Sex and the City

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:35 Via dall’incubo

23:40 Rocky Balboa

20 — Venti

21:10 Guardians – Il risveglio dei guardiani

22:58 Never back down – Mai arrendersi

Rai 4

20:33 Criminal Minds V ep.6

21:20 47 metri – Uncaged

22:53 The Pool

00:21 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:15 Gli uomini della terra selvaggia

21:57 Lo sperone insanguinato

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E9

21:14 La felicità degli altri

22:54 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

00:07 Elvis Presley ’56 Special

Rai Movie

21:10 Freaks Out

23:35 Unico testimone

Rai Premium

20:25 L’Allieva S3E6 – Il ritratto

21:20 Non mi lasciare – S1E1 – Il bambino della laguna

22:15 Non mi lasciare – S1E2 – La ragazza che danza

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

22:55 Avere vent’anni

00:30 Una bella governante di colore

Twentyseven

20:06 American Pie: Ancora insieme

22:09 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia

23:43 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La campana del convento

22:30 Marnie

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Joséphine, Ange Gardien

La 5

21:10 Piccolo grande amore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo Appuntamento Teen UK

Cine34

20:05 Tiramisu’

23:30 Amici come noi

Focus

20:10 Segreti nel ghiaccio

21:45 Lo sapevi che?

21:59 Ingegneria degli Epic Fail

22:54 Le naufrage de l’amoco Cadiz

23:43 Il nuovo ponte di Genova: orgoglio italiano

00:42 Il respiro eterno delle antiche battaglie

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:25 Cherif

TOP Crime

20:02 FBI: Most Wanted

22:35 C.S.I. New York

00:15 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:01 Mom

20:25 Lupin e il mago dei computers

22:18 Arrow

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Il salone di Mariano Rossi

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Mario Tobino, psichiatra e poeta – 31/01/2023

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Elisabetta I. Ritratto di una regina

22:05 L’ascesa di Hitler – Notte dei lunghi coltelli

23:00 Gli esploratori. La cabina di Shackleton pt.1

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:10 Ultima pallottola

23:45 Avanti un altro

