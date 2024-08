A Velletri, a partire dal 4 agosto e per i successivi 30 giorni, saranno introdotte nuove limitazioni riguardanti gli orari e le modalità di vendita per asporto e tramite distributori automatici, nonché il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche. Queste misure sono state adottate con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica, il decoro urbano e la tranquillità dei residenti.

Velletri, limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dal 4 agosto. I dettagli

Nello specifico, presso i distributori automatici è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione tutti i giorni della settimana. Per quando riguarda le attività commerciali e artigianali: gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande e gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potranno vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo se adeguatamente confezionate e sigillate, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 07:00 del giorno successivo, tutti i giorni della settimana.

Invece, nelle aree pubbliche quali strade, piazze, aree verdi e parchi giochi, con l’eccezione delle aree esterne regolarmente autorizzate dei pubblici esercizi, è assolutamente vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche. Inoltre, è vietato abbandonare bottiglie e bicchieri in vetro e lattine in alluminio nelle aree pubbliche, in quanto potrebbero essere impropriamente utilizzati.

“Purtroppo, si è reso necessario un provvedimento che impone delle restrizioni importanti, ma indispensabili per arginare un fenomeno in aumento e per salvaguardare la sicurezza cittadina, nonché il decoro urbano”. – Ha dichiarato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.