Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè Extra

21:25 Mina Settembre – S2E11 – “With a little help…”

22:35 Mina Settembre – S2E12 – Andare a vedere

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 – “Come eravamo – E la chiamano estate”

00:50 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:50 Giochi Olimpici Parigi 2024 – Cerimonia di chiusura

00:00 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Sapiens Files

21:10 FarWest – Il racconto

23:10 TG3 Sera

23:20 Meteo 3

Rete 4

21:30 Braveheart – Cuore impavido

Canale 5

21:14 Riassunto – segreti di famiglia

21:16 Segreti di famiglia – PrimaTv

Italia 1

21:15 Torino – Cosenza

23:17 Coppa Italia Live

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Caccia al ladro

23:20 A qualcuno piace caldo

TV8

21:20 Italia’s Got Talent

23:50 Mike & Dave – Un matrimonio da sballo

NOVE

20:10 Little Big Italy

00:35 Naked Attraction Italia

20 — Venti

21:44 Countdown – Conto alla rovescia

23:26 The Flash

Rai 4

20:34 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E1 – Vecchie conoscenze

21:21 Rapa S2E5- Episodio 5

22:16 Rapa S2E6- Episodio 6

23:17 Pig – Il piano di Rob

00:49 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:17 Four Good Days

23:20 Ray

Rai 5

20:40 Save the Date 2023-2024 – Puntata 11

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E5

23:07 Lansky

01:02 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Boulevard

22:40 Essere Robin Williams

Rai Premium

20:20 DOC – Nelle tue mani – S1E16 – Io ci sono

21:20 Crociere di nozze – Corsica

22:55 Candice Renoir S7E7 – La donna è mobile

23:55 Candice Renoir S7E8 – Gioco di mano, gioco da villano

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Flight of Fear – Terrore ad alta quota

23:05 La commessa

Twentyseven

20:06 Amori in città… e tradimenti in campagna

21:55 Cafe’ Society

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Dear Eleanor

23:00 Peggy la studentessa

00:20 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple – Il terrore viene per posta

23:10 Miss Marple – Sento i pollici che prudono

La 5

20:10 Tata giramondo: Missione Sudafrica

22:03 Mara e il crepuscolo degli Dei

23:42 The Royal Saga

Real Time

20:25 90 giorni per innamorarsi

23:55 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:04 Missione eroica – I pompieri 2

21:53 I due vigili

23:27 Ciak speciale ’24

23:34 Pierino colpisce ancora

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:23 Focus natura – Un mondo perfetto

23:18 Slovenia – Where nature come first

00:20 Dall’alba al tramonto

01:08 Vita da soldati nell’antica roma

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

22:50 Vera

00:35 Modern Murder – Due detective a Dresda

TOP Crime

20:02 Maigret e il mercante d’arte

21:56 Poirot e i quattro

23:46 Law & Order: Special Victims Unit

02:35 Tgcom24 Breaking News

Italia 2

20:15 Big Bang Theory

22:15 L’ esorcista

00:27 One Piece

DMAX

21:25 Summerslam 2024

00:45 America Latina: le frontiere del crimine

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Bruno Gambarotta

20:30 Passato e Presente – Luigi Albertini. Il giornalismo moderno – 21/02/2024

21:10 Il colonnello Von Ryan

23:10 La Gran Bretagna della Belle Époque a colori – Prima puntata

23:50 R.A.M Spie Eros Vecchi: il rivoluzionario in camicia nera

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:10 Tu si que vales

23:33 Avanti un altro

Foto di repertorio