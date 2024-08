Tragedia ad Anagni, 25enne muore al lavoro

Tragedia senza fine ad Anagni nella serata di ieri, 9 agosto 2024: un ragazzo di soli 25 anni è morto mentre si trovava sul posto di lavoro. Sconvolti i colleghi che hanno assistito alla scena.

Anagni, tragedia sul lavoro presso lo stabilimento Catalent: muore un ragazzo di soli 25 anni

Stando alle prime informazioni del caso, il giovane si sarebbe accasciato al suolo mentre si trovava al lavoro, presso i locali adibiti a spogliatoio nel noto stabilimento Catalent.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118: inutile ogni tentativo di soccorso, per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Da chiarire le cause del decesso: seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio