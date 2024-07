Anagni, sequestrato un impianto di trattamento rifiuti

Nell’ambito dell’azione di controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Latina, per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali impianti di trattamento di rifiuti in provincia di Frosinone, al termine di una complessa attività di controllo, svolta con la collaborazione tecnica di ARPA Lazio – Sezione di Frosinone, è stato denunciato in stato di libertà l’Amministratore Unico di una società operante nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi, sita nella zona industriale di Anagni (FR).

Nel corso dell’attività ispettiva è stato accertato che la ditta in questione esercitava l’attività in violazione dell’autorizzazione ambientale posseduta, realizzando, inoltre, un impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera non autorizzato.

All’esito del controllo, è stato sottoposto a sequestro preventivo l’area produttiva dell’impianto di circa 1680 mq e del valore complessivo di circa Euro 600.000.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.