Nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, mirato a fornire risposte sollecite a situazioni complesse che destano preoccupazione e allarme sociale, per affermare i valori della legalità e garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza ai cittadini, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Frascati, hanno svolto un nuovo controllo straordinario nel quartiere Tor Bella Monaca, volto al contrasto di ogni forma di illegalità e ad arginare il fenomeno delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas.

Tor Bella Monaca, arresti e denunce: 17 gli appartamenti occupati abusivamente. I controlli dei Carabinieri

Il bilancio delle operazioni è di 3 persone arrestate per reati inerenti agli stupefacenti, 1 per evasione e 12 persone denunciate per furto aggravato di energia elettrica, acqua e gas e occupazione abusiva. I Carabinieri, con il supporto del personale specializzato del Nas Carabinieri di Roma dell’Ater, Areti, Italgas e Acea sono entrati in azione alle “Torri” in via Santa Rita da Cascia civici 20 e 30 e zone limitrofe.

Una donna di 22 anni, romana, è stata arrestata perché trovata in possesso di 8,47g di crack suddivisi in 20 involucri.

In manette anche un cittadino tunisino di 25 anni trovato in possesso di 12,4g di crack, suddivisi in 31 involucri, 6g di cocaina suddivisi in 12 involucri e la somma in denaro contante di 550 Euro, ritenuta provento pregressa attività illecita. Sempre per violazione della legge sugli stupefacenti è stato arrestato anche un 25enne marocchino sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente; in tasca aveva ulteriori 6g di cocaina suddivisi in 6 involucri e la somma contante di € 160,00, ritenuta provento dello spaccio. Nel corso del servizio sono state controllate una serie di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e in quel contesto un cittadino cubano di 34 anni è stato arrestato perché sorpreso all’esterno della propria abitazione dove invece doveva trovarsi agli arresti domiciliari.

Denunciate 11 persone residenti negli stabili controllati che si erano allacciati abusivamente alle utenze domestiche di luce, acqua e gas. I pericolosi collegamenti sono stati eliminati dal personale qualificato della aziende di riferimento.

Un cittadino somalo è stato denunciato per invasione di edifici e furto aggravato in quanto aveva predisposto un allaccio abusivo a rete gas, elettrica e idrica in favore di un appartamento occupato senza titolo, per il quale i Carabinieri di Tor Bella Monaca avanzeranno alla Procura di Roma richiesta di sequestro preventivo con contestuale restituzione ad Ater, ente proprietario.

Congiuntamente al Nas di Roma gli stessi Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente il gestore di un minimarket, alimentare e frutteria, ove sono state accertate carenze igienico-sanitarie e mancanza monitoraggio H.A.C.C.P.

Controllate complessivamente 115 persone, di cui 30 straniere, 97 unità abitative e in 17 di queste veniva accertata presenza di soggetti senza titolo, già denunciati durante precedenti controlli e per i quali si è in attesa di provvedimenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.