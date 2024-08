Resistenza, lesioni e danneggiamento, sono i capi d’accusa dei quali dovrà rispondere all’ Autorità Giudiziaria una diciassettenne alla guida di una Toyota C-HR, fermata dalla pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale in Via dell’Archeologia, dopo un inseguimento con tanto di speronamento.

La vicenda: ecco cosa è successo

Tre ragazze a bordo della Toyota, stavano percorrendo a tutta velocità Via dell’Archeologia, quando una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) si è messa all’inseguimento del veicolo, dopo un primo tentativo di fermarlo. La ragazza alla guida ha proseguito la folle corsa fino ad urtare anche il mezzo di servizio, che oramai l’aveva raggiunta, cercando ancora una volta di fuggire. Sopraggiunti anche gli agenti dell’unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) la conducente, di 17 anni, è stata bloccata ed identificata.

All’interno dell’abitacolo della Toyota sono state trovate anche sostanze stupefacenti, pochi grammi di cocaina e cannabis. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e, oltre alla denuncia, per la ragazza sono scattate le sanzioni previste per guida senza aver conseguito la patente e detenzione di sostanze stupefacenti. Ulteriori accertamenti nei confronti del proprietario del mezzo, un uomo italiano di 33 anni, perseguito per incauto affidamento.

Uno degli agenti che si trovata sul mezzo di servizio speronato, a causa del violento urto, è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.