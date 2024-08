Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Il menù della felicità

23:15 Il Provinciale – Il Racconto dei racconti – E lungo il Tevere… – Puntata del 02/03/2024

23:55 TG1 Sera

00:00 Il Provinciale – Il Racconto dei racconti – E lungo il Tevere… – Puntata del 02/03/2024

Rai 2

22:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Beach Volley: Semifinale Uomini Donne

22:50 Notti Olimpiche

00:31 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Sud food II – Caro Marziano – Puntata del 27/02/2024

20:45 Un posto al sole – EP6509

21:20 Mistero a Saint-Tropez

23:00 Mixer – Vent’anni di televisione

23:50 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

21:30 Uno di famiglia

23:40 Il grande salto

Canale 5

21:15 Michelle impossible & friends

Italia 1

21:25 Chicago Med – PrimaTv

00:00 Law & Order: I due volti della giustizia

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 I ragazzi stanno bene

TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Donne, regole… e tanti guai!

23:30 Come farsi lasciare in 10 giorni

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Anplagghed

23:05 Chiedimi se sono di turno

20 — Venti

21:15 Mine

23:30 Godzilla

Rai 4

20:34 Criminal Minds V ep.3

21:20 Hawaii Five-0 IX ep.18

22:02 Hawaii Five-0 IX ep.19

22:47 Hawaii Five-0 IX ep.20

23:30 Infernal Affairs III

Iris

21:25 D-Tox

23:35 La tempesta perfetta

Rai 5

21:15 OSN: L’Orchestra Rai celebra Toscanini con Michele Mariotti

22:36 Beauty

23:02 Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

23:56 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

01:34 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Unico testimone

22:40 Diana – La storia segreta di Lady D

00:35 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 L’allieva S2E12 – Corsa cieca

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E4 – Un mondo migliore di questo

23:20 Rosafuria

Cielo

20:10 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 Star Trek – Il futuro ha inizio

23:30 The Right Hand – Lo stagista del porno

Twentyseven

20:06 The Mask 2

21:57 Starsky & Hutch

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Marnie

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Emma

23:50 150 milligrammi

La 5

21:10 L’A.S.S.O. nella manica

23:14 This is beat – Sfida di ballo

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Doctor Geiger

22:40 Vite al limite

Cine34

20:07 La banda del Trucido

22:05 Il giustiziere sfida la città

23:49 Non più di uno

Focus

20:10 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare – PrimaTv

21:55 Lo sapevi che?

22:12 Freedom oltre il confine – Focus

00:32 Ingegneria oltre il limite

Giallo

21:10 Le due facce della legge

23:20 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:02 Hamburg Distretto 21

22:00 C.S.I. New York

23:41 East New York

Italia 2

21:15 PPZ – Pride and Prejudice and Zombies

23:24 Conan il distruttore

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Canova

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Dresda 1945 l’inferno di fuoco

21:10 Generazioni. Marcinelle, memorie del sottosuolo

22:40 Firenze 1944

23:10 Italia viaggio nella bellezza – Sublime Aquileia – 04/12/2023

Mediaset Extra

21:10 Cornetto battiti live

