Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Splash – Una sirena a Manhattan

23:25 TG1 Sera

23:30 I 10+2 Comandamenti – S1E3 – Il corpo

Rai 2

22:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Atletica: Sessione serale (seconda parte)

22:50 Notti Olimpiche

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Sud food – Caro Marziano – Puntata del 26/02/2024

20:50 Un posto al sole – EP6508

21:20 Newsroom

23:00 TG3 Linea Notte Estate

23:30 Meteo 3

23:35 Via Poma, un mistero italiano

Rete 4

21:20 Zona bianca

Canale 5

21:16 Mollo tutto e apro un Chiringuito – PrimaTv

23:14 Tg5

Italia 1

21:28 Chicago Fire – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Nuclear Now

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Pechino Express

23:50 Quattro matrimoni

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

21:12 Godzilla

23:41 Midnight Special – Fuga nella notte

Rai 4

20:35 Criminal Minds V ep.2

21:21 Bull

22:54 Candyman

Iris

21:26 The kill team – PrimaTv

23:22 Manchester by the sea

Rai 5

20:34 Divini Devoti – E5

21:15 Bianca e Falliero – Rossini Opera Festival

Rai Movie

21:10 Una sconosciuta

22:30 Mare di grano

23:55 Il tuo ex non muore mai

Rai Premium

20:25 L’allieva S2E10 – Talento mortale

21:20 Candice Renoir S7E7 – La donna è mobile

22:15 Candice Renoir S7E8 – Gioco di mano, gioco da villano

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 2-Headed Shark Attack

23:00 Linda

Twentyseven

20:07 Starsky & Hutch

22:10 American Pie – Il matrimonio

23:50 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Stasera Salute

22:40 Frankie Drake Mysteries

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Boston Legal

La 5

20:10 A piedi nudi

21:54 Shopgirl

23:53 Cuore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Cougar Wives: l’amore non ha età

Cine34

20:05 L’ allenatore nel pallone 2

22:06 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

Focus

20:09 Focus natura – Un mondo perfetto – PrimaTv

21:02 Slovenia – Where nature come first

22:12 Lo sapevi che? ’24

22:30 K2 – La gloria e il segreto

23:57 Lupi e orsi: Conosciamo i grandi predatori italiani

00:50 Stonehenge rivelata

Giallo

21:10 Vera

23:10 I misteri di Whitstable Pearl

TOP Crime

20:02 East New York

21:54 C.S.I. New York

23:35 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Conan il distruttore

22:21 Lupin III: un diamante per sempre

DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Correggio

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Nasser l’ultimo Faraone

21:10 Gli esploratori. La cabina di Shackleton pt.1

22:05 Enzo Ferrari. Il rosso e il nero

22:55 Giugiaro. Disegnando il futuro

23:45 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati p.5 Prendere o lasciare

00:40 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:13 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

