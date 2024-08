Oltre 390milioni per la Cisterna-Valmontone

“Siamo estremamente soddisfatti per la notizia, appresa dagli organi di stampa, dello stanziamento di 393 milioni di euro deciso dal Governo nel ‘Decreto infrastrutture’ per la realizzazione della Bretella Cisterna-Valmontone. Questo investimento è cruciale per superare l’isolamento economico del nostro territorio.

La Bretella, insieme alla Roma-Latina, rappresenta il simbolo del processo di crescita e rilancio che il nostro territorio e le nostre imprese aspettano da tempo. I pendolari vivono quasi quotidianamente un’odissea, con traffico paralizzato per ore e code interminabili verso la Capitale o il capoluogo pontino. Questo scenario è ben noto a chi viaggia ogni giorno verso Roma. Mi auguro inoltre che anche l’iter per la Roma-Latina proceda il più rapidamente possibile,” dichiara Lucio Valeri, vice segretario regionale di UGL Lazio.

“Secondo Valeri, la politica auspica che l’autostrada continui oltre il capoluogo pontino fino a Fondi, nel sud della regione, dove vi sono numerose risorse da proteggere e valorizzare sia commercialmente che turisticamente. Questo intervento dovrebbe migliorare l’economia del basso Lazio, beneficiando numerose aziende. Va considerato che la provincia di Latina è il secondo polo chimico-farmaceutico e il primo per l’esportazione di ortofrutta.”

“Un ulteriore beneficio di queste opere sarà un significativo miglioramento della sicurezza per molti cittadini che ogni giorno devono usufruire di questa importante arteria. È importante ricordare che gli infortuni in itinere nel Lazio sono stati 17.277 solo da gennaio a maggio, con la strada Pontina che detiene il record negativo,” continua Valeri.

“Ringrazio il ministro delle infrastrutture e il presidente della Regione Lazio per l’impegno dedicato all’avvio di opere infrastrutturali così rilevanti e fondamentali per tutto il territorio laziale,” conclude Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio.

