Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle sono intervenuti, in via dei Pini, nel parco adiacente la caserma, attirati dalle urla di aiuto da parte di una donna, che in quel momento era stata aggredita dall’ex marito, successivamente arrestato in flagranza perché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Centocelle, aggredisce l’ex moglie in un parco vicino alla Caserma: arrestato 55enne. I Carabinieri intervengono in seguito alle urla della donna

Ieri la coppia, in fase di separazione, si era data appuntamento al parco pubblico dove l’uomo, romano di 55 anni, avrebbe dovuto prendere con sé il figlio minore. Successivamente, a seguito di un diverbio sorto per futili motivi, l’uomo avrebbe strattonato e aggredito l’ex compagna ma è stato bloccato dal tempestivo intervento dei militari.

La vittima accompagnata in caserma, ha formalizzato regolare denuncia-querela nei confronti dell’uomo ed è stato anche possibile accertare la presenza di altre denunce formalizzate in passato per analoghi episodi di maltrattamenti sia fisici che psicologici.

L’uomo dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli e, ad esito dell’udienza, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di avvicinamento alla persona offesa con dispositivo di controllo elettronico.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522