Centocelle, minaccia il fratello: “Dammi i soldi o ti do fuoco”

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 47enne romano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione.

Tentata estorsione a Centocelle: minaccia di dare fuoco al fratello per soldi. Intervengono i Carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri sono intervenuti presso un bar in via delle Palme, quartiere Centocelle, dove, poco prima, l’indagato è gravemente indiziato di aver raggiunto il fratello, 45enne e, brandendo una bottiglia di alcool e una scatola di fiammiferi, lo avrebbe minacciato di dargli fuoco se non gli avesse consegnato del denaro.

I Carabinieri hanno bloccato il 47enne e hanno sequestrato il materiale infiammabile.

Dai primi accertamenti dei militari è emerso che non si tratterebbe del primo episodio ma che l’indagato avrebbe già commesso fatti analoghi nei confronti dei familiari.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove, ad esito della convalida, vi permane, come disposto dal Tribunale di Roma.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.