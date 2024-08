Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Nero a metà S3E5 – Nei suoi panni

22:25 Nero a metà S3E6 – Un uomo

23:25 Cose Nostre

23:45 TG1 Sera

23:50 Cose Nostre

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Atletica: 5000 Donne/800 Donne (finali)

22:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Basket 3×3 Donne

23:00 Notti Olimpiche

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Acquario di Genova – Caro Marziano – Puntata del 22/02/2024

20:50 Un posto al sole – EP6506

21:20 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà

23:15 Borderline – Il Fattore Umano – Puntata del 28/08/2023

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

21:30Come un uragano

23:34 Out of sight – Gli opposti si attraggono

Canale 5

21:15 Cornetto battiti live

Italia 1

21:28 Chicago P.D. – PrimaTv

23:14 Law & Order: Unità Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il caso Abu Omar

23:00 Il negoziatore

TV8

20:20 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

21:30 Men in Black: International

23:30 Venom: La furia di Carnage

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 The karate Kid – Per vincere domani

23:55 Rocky III

20 — Venti

21:14 Bus 657

Rai 4

20:21 Criminal Minds IV ep.26

21:20 Kiss of the Dragon

22:57 Warrior S3E1 Il momento peggiore per fare gli orgogliosi

Iris

21:25 2001: Odissea nello spazio

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E3

21:14 Notti in bianco, baci a colazione

22:41 Sciarada – Il circolo delle parole – Raffaele La Capria: la forma dell’acqua

23:38 Bono: in attesa di un salvatore

00:29 Rock Legends: Earth, Wind & Fire

Rai Movie

21:10 Il grande cielo

23:20 Gli inesorabili

Rai Premium

20:30 L’allieva S2E6 – Prison Blues

21:20 I migliori anni – Puntata del 20/04/2024

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 20 anni di meno

23:10 Ina: l’esploratrice del porno

00:05 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Twentyseven

20:08 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

21:46 Due padri di troppo

23:35 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La rete della libertà

23:00 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Bull

La 5

20:10 I segreti di Osage County

22:32 Last night

00:17 I segreti di Borgo Larici

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Incidenti di bellezza

Cine34

20:07 Febbre da cavallo – La Mandrakata

22:09 Vi racconto

22:17 Arrangiatevi

Focus

20:10 I mille volti di Siracusa – Dal mito alla storia

22:03 Mysterious Venice

23:13 Lo sapevi che? ’24

23:26 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare

Giallo

21:10 I misteri di Whitstable Pearl

23:10 Grantchester

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:56 C.S.I. New York

23:36 Maigret e il ladro di gioielli

Italia 2

20:25 I Griffin

21:22 Duncanville

22:17 Big Bang Theory

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021 Bernini

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’Italia di Giuseppe Verdi

21:10 Italia viaggio nella bellezza – Sublime Aquileia – 04/12/2023

22:10 Via Appia, Regina Viarum

23:00 Storie della Tv. Il decollo (1954-1963)

23:45 La bomba atomica

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Scherzi a parte

Foto di repertorio