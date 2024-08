Il tradizionale percorso enogastronomico ci sarà domenica prossima, 10 agosto.

Gavignano. Al via la 14° edizione di ‘Calici nel Borgo’ per unire sapori e tradizioni

Tutto pronto per la 14° edizione della manifestazione ‘Calici nel Borgo’ prevista per domenica 10 agosto a Gavignano. La tradizionale rassegna realizzata per promuovere e commercializzare la tradizione enogastronomica e agroalimentare dello splendido borgo medievale a sud di Roma.

Organizzata dall’amministrazione comunale, la serata sarà l’occasione per degustare i migliori e pregiati vini provenienti da rinomate aziende vitivinicole del basso Lazio, all’insegna del consumo sano e consapevole.

Inoltre, durante i percorsi, si potranno assaggiare i prodotti tipici locali e le prelibatezze della tradizione agroalimentare della terra gavignanese.

Ma l’appuntamento vuole essere anche una ottima opportunità per visitare lo splendido borgo medievale di Gavignano, attraversando i suoi caratteristici vicoli dal sapore antico, riscoprendone la storia e la cultura.

Ad animare la serata ci sarà la musica folk e popolare dei Parquaria di Montelanico, e degli Hernicantus di Paliano.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri: