Lavorano alacremente le ragazze e i ragazzi del Centro Giovanile ‘Damiano Manni’ per completare gli ultimi preparativi e accogliere tutti alla nuova edizione dello ‘Street Food’ in programma il prossimo venerdì 5 luglio in via Roma a partire dalle ore 19.30, e realizzato con il patrocinio del Comune.

Gavignano. Tutto pronto per il nuovo appuntamento con lo ‘Street Food’

Un’occasione per assaporare le prelibatezze da asporto e per gustare i piatti della cucina ‘street’, in un contesto unico come lo splendido borgo medievale di Gavignano.

Il tutto in clima di gioia, leggerezza e grande energia dove oltre al cibo si potranno ascoltare le note dal vivo del ‘Daje Group’.