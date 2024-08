Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 Mina Settembre – S2E9 – Non si scappa

22:30 Mina Settembre – S2E10 – La Sibilla Cumana

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Atletica: Sessione serale

22:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Beach Volley: Gottardi/Menegatti-Hughes/Cheng (ottavi)

22:45 Notti Olimpiche

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Sapiens Files

21:10 Report – Puntata del 02/06/2024

23:30 TG3 Sera

23:40 Meteo 3

23:45 Fondata sul lavoro

Rete 4

21:30 La battaglia di Hacksaw Ridge

Canale 5

21:15 Riassunto – segreti di famiglia

21:20 Segreti di famiglia – PrimaTv

23:50 Tg5

Italia 1

21:30 Tilt – Tieni il tempo

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Un marito per Cinzia

23:25 Sabrina

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 Italia’s Got Talent

23:20 Corpi da reato

NOVE

20:05 Little Big Italy

00:35 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:12 Repo Men

22:20 Renegades: Commando d’assalto

Rai 4

20:29 Last Cop – L’ultimo sbirro S3E3 – Non c’è due senza tre

21:19 Rapa S2E3 – Episodio 3

22:11 Rapa S2E4 – Episodio 4

23:08 Non uccidere (Film)

Iris

21:16 L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz

23:55 Gold – La grande truffa

Rai 5

20:44 Save the Date 2021/22 – E27

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E4

23:02 Licorice Pizza

01:10 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Biancaneve

22:55 Il viaggio di Yao

00:40 Il braccio violento della legge

Rai Premium

20:20 DOC – Nelle tue mani – S1E6 – Come eravamo

21:20 Crociere di nozze – Liguria

23:00 Candice Renoir S7E5 – Chi va piano, va sano e va lontano

23:55 Candice Renoir S7E6 – Il lupo perde il pelo, non il vizio

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Breaking Surface – Trattieni il respiro

22:55 Love Jessica

Twentyseven

20:07 Due padri di troppo

22:04 Magic in the moonlight

23:45 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Il diavolo alle 4

23:35 Picnic

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Miss Marple. Un delitto avrà luogo

23:05 Miss Marple. Addio, miss Marple

La 5

21:10 Love affair – Un grande amore

23:17 Amare per sempre

Real Time

20:20 90 giorni per innamorarsi

23:50 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:04 I pompieri

22:02 Piedipiatti

23:42 Pierino contro tutti

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:36 Il mito del Cerro Torre

23:43 L’ osservatorio del Pic du Midi-Ingegneria d’alta quota

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Vera

TOP Crime

20:02 Maigret e il ladro di gioielli

21:57 Poirot: Gli elefanti hanno buona memoria

23:50 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Big Bang Theory

22:26 La cosa

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:15 America Latina: le frontiere del crimine

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Guido Barbujani

20:30 Passato e Presente – L’incidente del Tonchino – 18/01/2024

21:10 La tenda rossa

23:25 Enrico Caruso alla conquista dell’America – Italic, carattere italiano – Puntata del 30/09/2023

Mediaset Extra

21:10 L’album di tu si que vales

