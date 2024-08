Tragico incidente a Paliano nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2024: morto un uomo di 68 anni.

Tragico incidente a Paliano: morto un uomo di 68 anni. Ecco una prima ricostruzione di quanto successo nella notte

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, un uomo di 68 è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte a Paliano, sulla provinciale 118.

Il 68enne era alla guida di un’auto che, per cause ancora da accertare, sarebbe finita fuori strada, ribaltandosi. L’ uomo avrebbe quindi possesso il controllo del mezzo, finendo contro la recinzione di un’abitazione. Per il 68enne non c’è stato nulla da fare. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla dinamica del sinistro. Disposta la restituzione della salma ai familiari.

Foto di repertorio